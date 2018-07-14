Медведев собрал кабмин в неформальной обстановке

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев собрал кабинет министров в неформальной обстановке, чтобы обсудить ход выполнения задач, обозначенных в «майском указе» президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня правительство в неформальной обстановке обсудило задачи по исполнению национальных проектов, поставленные в «майском указе» президента», - сообщил Дмитрий Медведев в соцсети.

«Майский указ» президента РФ Владимира Путина, подписанный им вскоре после инаугурации, определяет основные направления развития экономики и социальной сферы страны на ближайшие шесть лет, напоминает РИА Новости.