Медведев собрал кабмин в неформальной обстановке
14 июля 2018, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев собрал кабинет министров в неформальной обстановке, чтобы обсудить ход выполнения задач, обозначенных в «майском указе» президента РФ Владимира Путина.
«Сегодня правительство в неформальной обстановке обсудило задачи по исполнению национальных проектов, поставленные в «майском указе» президента», - сообщил Дмитрий Медведев в соцсети.
«Майский указ» президента РФ Владимира Путина, подписанный им вскоре после инаугурации, определяет основные направления развития экономики и социальной сферы страны на ближайшие шесть лет, напоминает РИА Новости.
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