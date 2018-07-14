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Внук Брежнева сегодня похоронен в Москве
14 июля 2018, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Андрей Брежнев, внук Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, был сегодня похоронен на одном из московских кладбищ. Об этом сообщил его друг Владимир Дмитриев.
Советский экономист и российский политик Андрей Брежнев скончался 10 июля от обширного инфаркта, находясь в Крыму. При этом его близкие отмечают, что Андрей Брежнев никогда не жаловался на сердце. Он скончался в возрасте 57 лет.
Семья Андрея Брежнева отказалась уточнить, на каком именно кладбище он похоронен. Но его друг Владимир Дмитриев отметил, что народу на похороны собралось очень много, сообщает «Московский Комсомолец».
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