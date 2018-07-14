Внук Брежнева сегодня похоронен в Москве

Андрей Брежнев, внук Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, был сегодня похоронен на одном из московских кладбищ. Об этом сообщил его друг Владимир Дмитриев. В Крыму скоропостижно умер внук Леонида Брежнева Андрей

Советский экономист и российский политик Андрей Брежнев скончался 10 июля от обширного инфаркта, находясь в Крыму. При этом его близкие отмечают, что Андрей Брежнев никогда не жаловался на сердце. Он скончался в возрасте 57 лет.

Семья Андрея Брежнева отказалась уточнить, на каком именно кладбище он похоронен. Но его друг Владимир Дмитриев отметил, что народу на похороны собралось очень много, сообщает «Московский Комсомолец».