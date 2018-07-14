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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве 14 июля
14 июля 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Главное управление МЧС по Москве предупреждает жителей и гостей столицы о прогнозируемом ухудшении погодных условий. Сегодня во второй половине дня ожидается гроза с дождем, порывистый ветер.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 14 июля с 14.20 до 21.00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, порывы ветра до 15 м/с», сообщила пресс-служба ведомства.
МЧС рекомендует пешеходам обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции, а по возможности переждать непогоду в надежном помещении.
«Гроза резко ухудшает видимость на дороге. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», - напоминает МЧС автомобилистам.
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