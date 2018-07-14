МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве 14 июля

Главное управление МЧС по Москве предупреждает жителей и гостей столицы о прогнозируемом ухудшении погодных условий. Сегодня во второй половине дня ожидается гроза с дождем, порывистый ветер.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 14 июля с 14.20 до 21.00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, порывы ветра до 15 м/с», сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС рекомендует пешеходам обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции, а по возможности переждать непогоду в надежном помещении.

«Гроза резко ухудшает видимость на дороге. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», - напоминает МЧС автомобилистам.