Сегодня в Кемерово начался демонтаж комплекса зданий сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Впоследствии на этом месте, согласно опросу местных жителей, будет разбит памятный сквер с вишневым деревом.

Первый этап демонтажных работ комплекса зданий сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» начался с разбора внешних элементов. Рабочие и специалисты Кемеровской службы спасения снимают оставшиеся вывески, рекламный экран с бегущей строкой и другие внешние элементы. Ведется обследование вентиляции и прочего оборудования для последующего демонтажа.

Объем подготовительных работ очень большой: рабочим предстоит вывезти много строительного мусора и подготовить территорию для захода тяжелой техники, которая прибудет сюда 19 июля. С ее помощью рабочие разберут и вывезут сперва металлические, а затем и железобетонные конструкции. Специалисты считают, что каждый этап демонтажных работ займет не меньше месяца.

После завершения демонтажных работ на освободившемся месте будет разбит памятный сквер, два варианта проекта которого уже готовы. Уральские кузнецы уже выковали для этого сквера вишневое дерево, сообщает РИА Новости.