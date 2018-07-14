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Погода в Москве испортится уже сегодня

14 июля 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Погода в Москве испортится уже сегодня
фото: pixabay.com

Погода в Москве и Московской области испортится уже сегодня, в субботу, 14 июля. МЧС распространило штормовое предупреждение до 21:00 мск. По прогнозу синоптиков, во время грозы может сильно усилиться ветер, и его порывы составят до 15 м/с.

Днем температура воздуха в Москве повысится до плюс 27 градусов. Но ближе к вечеру начнется дождь, прогремит гроза.
После дождя станет прохладнее. В ночь на воскресенье, 15 июля, столбики термометров опустятся до плюс 17 градусов.  "Мокрая" погода в столичном регионе может сохранится. 

Спасатели призывают москвичей и гостей столицы соблюдать осторожность во время непогоды. Во время грозы следует избегать деревьев и шатких конструкций

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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