Погода в Москве испортится уже сегодня

Погода в Москве и Московской области испортится уже сегодня, в субботу, 14 июля. МЧС распространило штормовое предупреждение до 21:00 мск. По прогнозу синоптиков, во время грозы может сильно усилиться ветер, и его порывы составят до 15 м/с.

Днем температура воздуха в Москве повысится до плюс 27 градусов. Но ближе к вечеру начнется дождь, прогремит гроза.

После дождя станет прохладнее. В ночь на воскресенье, 15 июля, столбики термометров опустятся до плюс 17 градусов. "Мокрая" погода в столичном регионе может сохранится.

Спасатели призывают москвичей и гостей столицы соблюдать осторожность во время непогоды. Во время грозы следует избегать деревьев и шатких конструкций