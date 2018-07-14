В Сети гадают, сколько на самом деле лет 16-летней бегунье из Эфиопии

На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров в финском Тампере болельщиков и журналистов поразила эфиопская бегунья Гирмавит Гебржихаир. И дело даже не в том, что спортсменка завоевала бронзовую медаль в забеге на пять километров. В соцсетях бурно обсуждают не её результат, а её возраст.

«Будущее эфиопской легкой атлетики. Прямо сейчас выступает на молодежном ЧМ. По паспорту ей 16. Невеста!» - написал в социальной сети Василий Уткин.

А вот зря Василий Вячеславович смеется. По документам Гирмавит родилась 21 ноября 2001 года, так что ей ещё далеко даже до 17, и на следующем юниорском чемпионате мира она еще моет даже подняться на вершину пьедестала. И ее дети и внуки, а в том, что они есть, еще сумеют поболеть за неугомонную бабушку.

«Василий, ну что Вы, ради Бога? Видите, ещё молочные зубы выпадают», «Тяжела жизнь в Эфиопии», «Если она молодых побеждает, то мне грустно за лёгкую атлетику», - написали пользователи в комментариях.

А нам грустно не только за легкую атлетику, но и за нашу страну, поскольку личный рекорд подозрительной 17 летней эфиопской спортсменки в беге на пять километров уже лучше, чем результат любой россиянки в этой же дисциплине.