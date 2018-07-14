Жительница Якутии Анастасия Груздева опубликовала новое фото, "летнее". Девушка второй раз шокировала общественность своим видом. В лицо Насти впились сотни комаров. Как она выглядит после укусов, Груздева не поделилась.

"...Хочешь остановится и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно", - призналась якутяночка.

Публикация от Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav)8 Июл 2018 в 6:44 PDT

Анастасия живет в Якутске, а после работы решила поехать за город, полюбоваться цветущими лугами. По признанию девушки, лето - ее любимое время. На велосипед - и за цветами. В Якутии летом так жарко, что и реку окунуться можно.

Говорят, хорошее средство от комаров - яблочный уксус. Нужно аккуратно нанести немного яблочного уксуса на открытые участки тела, и "кровопийцы" будут облетать вас стороной.

Анастасия Груздева прославилась во всемирной сети прошлой зимой, после того, как опубликовав у себя в Instagram фото с заиндевевшими ресницами. В тот день в Якутске столбики термометров показывали минус 42.