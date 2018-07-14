В Чечне его приговорили за нетрадиционную ориентацию, а в Петербурге похитили

В Санкт-Петербурге похитили молодого человека, которого в Чечне приговорили к «убийству чести» за нетрадиционную сексуальную ориентацию. 20-летний житель Чеченской республики Зелимхан Ахмадов обратился за помощью к российским правозащитникам из-за преследований чеченской полиции.

Когда Зелимхан жил в Чечне, его неоднократно незаконно задерживали из-за подозрений в гомосексуальной ориентации, избивали, требовали выдать имена своих друзей и вымогали деньги. Затем сотрудники полиции сообщили родственникам Зелимхана о том, что считают его геем, и стали вынуждать его брата совершить «убийство чести».

Зелимхану помогли бежать из дома, однако чеченская полиция объявила его в федеральный розыск, потому что отец подал заявление об «исчезновении» сына. Метод не новый. Именно так чеченские силовики действуют, когда пытаются разыскать сбежавших из республики людей, которых родственники принуждают к совершению так называемого «убийств чести».

Молодого человека спрятали активисты ЛГБТ-сообщества, но его нашли. Зелимхана схватили несколько человек, закинули в машину и увезли. Среди похитителей был его отец Эли Ахмадов, крупный чеченский бизнесмен, владеющий автосалонами в Грозном и Самаре, а также сотрудники полиции. Он успел послать СМС-сообщение. Всего два слова: «Помоги мне».

Это не первая попытка похитить Зелимхана. Сначала молодой человек прятался у знакомого, который получил ножевое ранение во время нападения. Зелимхану удалось сбежать и тогда он обратился за помощью к правозащитникам, пишет "Новая газета".

Похитителей удалось задержать в одном из хостелов Санкт-Петербурга. Правозащитники написали заявление в Следственный комитет по факту участия питерских и чеченских полицейских в похищении человека и обратились к уполномоченному по правам человека. Сейчас Зелимхан рад, что пока идет следствие его не вернут на родину, где его ждет верная смерть.