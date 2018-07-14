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О смерти проходившего по делу "Кировлеса" Петра Офицерова сообщила его адвокат

14 июля 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

О смерти проходившего по делу "Кировлеса" Петра Офицерова сообщила его адвокат
фото с сайта Википедия

О смерти проходившего по делу "Кировлеса" предпринимателя Петра Офицерова сообщила его адвокат.
Офицеров, осужденный по этому громкому делу, скончался в Москве 13 июля. Причина смерти предпринимателя его защитой не названа, - сообщает РИА Новости. Офицеров скончался на 44 году жизни.

"13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже", — написала в Facebook адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова.

Среди журналистов говорят, что предприниматель мог умереть от инсульта. По данным "МК", несколько дней назад Офицеров был доставлен в одну из больниц из своего дома в поселении Первомайское (Новая Москва) с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Медики считают, что травма получена во время приступа.

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