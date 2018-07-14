На службу в полицию призовут ослов, оленей и верблюдов

Служебные олени, ослы и верблюды встанут в единые ряды защитников правопорядка наравне с уже традиционными собаками и лошадьми. В МВД России рассматривается вопрос о закупке для полицейских регионов Крайнего Севера и юга России оленей, ослов и верблюдов. Они будут участвовать в патрулировании, а департамент тылового обеспечения уже разработал специальный рацион для новых служебных животных.

Согласно приказу главы МВД РФ Владимира Колокольцева, полицейским оленям в день положено полкило овса и килограмм сена, ослам надо больше - 1,2 кило овса и 2,8 кило сена, но самыми прожорливыми оказались верблюды, им полагается в сутки 2 килограмма овса и 12 сена. Кроме того, служебные олени должны дополнительно получать в сутки: килограмм хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта и 6 кило моха ягеля, пишет Life.

Пользователи в Сети уже вовсю веселятся над желанием призвать на службу верблюдов, оленей и ослов. «Верблюд хорошо, представляю разгон демонстрации, там половина умрут со смеху, а это бесчеловечно. И водомет не нужен, верблюд может хоть кого заплевать, а это еще и обидно», «Это супер, зоопарки не нужны, детей можно будет в отделение водить, смотреть на лошадок, ослов, верблюдов, оленей и собачек», - написали они в комментариях.