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Кубанские единороссы начали сбор гуманитарной помощи Забайкальскому краю
14 июля 2018, 01:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединяется к акции гуманитарной поддержки пострадавшим в результате стихийного бедствия в Забайкальской крае
«Примем все меры по оказанию материальной помощи», ‒ подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко
«Единая Россия» по всей стране начала сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Забайкальском крае, который стал крупнейшим с момента начала истории наблюдений – с 1936 года.
«Люди сейчас нуждаются, прежде всего, в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде. Читинская епархия совместно с фондом социальной поддержки «Рука помощи» объявила сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим», – сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, отметив, что коллектив ЦИК «Единой России» принял решение перечислить свой однодневный заработок в помощь пострадавшим от наводнения в Забайкальском крае.
Региональное отделение «Единой России» в Забайкальском крае открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов питания для пострадавших. Как отметил секретарь регионального отделения Партии Сергей Михайлов, метеорологическая ситуация в регионе может измениться в любой момент, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.
Напомним, в результате затяжных осадков 8 июля в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. Сегодня на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, организована эвакуация жителей.
Аппарат Краснодарского регионального исполкома Партии, сотрудники местных исполкомов «Единой России» в крае перечисляет однодневный заработок в фонд оказания поддержки населению, пострадавшего от паводка.
Пункт приема продуктов питания и вещей находится по адресу: г. Чита, ул. Бутина, 8а, офис 720.
Денежные средства принимаются на банковские счета:
«Читинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 7536038062, КПП 753601001
р/сч 40703810574000102260
к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО СБЕРБАНК г. ЧИТА
БИК 047601637
«Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 7513007050, КПП 751301001
р/сч 40703810274000000109
к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО СБЕРБАНК г. ЧИТА
БИК 047601637
Также деньги можно перечислить на счет благотворительного фонда «Рука помощи» по следующим реквизитам:
ИНН 7536166586
ОГРН 1177500000512
Счет 40703810804000000716
Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк г. Новосибирск
БИК 045004816
ИНН 7744000912
ОКПО 55470715
КПП 540643001
ОГРН 1027739019142
к/сч 30101810500000000816
Внимание! При перечислении денежных средств в назначении платежа необходимо указать следующее: «Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом 2018 года».
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