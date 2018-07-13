Достижения ученых, подвиги военных имеют огромное значение. И это правильно, что они получают признание в обществе. Однако есть и менее заметные, но более значимые свершения, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

И эти, может быть, не столь заметные, но оттого не менее, а возможно, и более значимые, свершения принадлежат организаторам и управленцам, уверен московский градоначальник.

В пример Сергей Собянин привел деятельность Сергея Кириенко на посту генерального директора госкорпорации «Росатом» в первые годы ее становления.

«В то время «Росатом» мало чем отличался от других госпредприятий постсоветского периода. Дикая неэффективность, развал управления, деградация целых направлений и отраслей», - вспомнил Сергей Собянин, бывший в те непростые времена председателем наблюдательного совета «Росатома».

«В этой гигантской, наукоемкой и важнейшей корпорации Сергею Кириенко удалось провести сложнейшие, хотя порой и очень болезненные, реформы. Сегодня «Росатом» - это самая мощная и продвинутая госкорпорация в своей отрасли во всем мире. Во многом это удалось достигнуть благодаря усилиям Сергея Кириенко. Поверьте, это дорогого стоит», - приводит мнение мэра Москвы Сергея Собянина «Эхо Москвы».