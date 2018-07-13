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В Крыму стало на одну Росияну больше
13 июля 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве юстиции РК в очередной раз подготовили любопытную статистику, связанную с количеством новорожденных в Крыму и тем, какие имена им дают родители, пишут "Аргуменеты недели-Крым".
По информации ведомства, с 26 июня по 7 июля зарегистрирован 661 брак, а свидетельство о рождении получили 848 новорожденных.
Больше всего молодых семей в Симферополе – 197. Далее идут Евпатории (58), Керчь (55), Ялта и Симферопольский район (по 49), а также Феодосия (34).
Зарегистрированных новорожденных – в столице Крыма – 221, Ялте -74, Феодосии – 55, Евпатории – 52 и в Керчи – 51.
Что касается имен, которыми называют малышей, то самыми популярными оказались Иван, Артем, Тимофей, Михаил, Анна, София, Варвара и Полина. А самыми оригинальными и редкими – Аяз-Али, Эрлан, Иосиф, Стефания, Таир, Настасья, Мия, Мелия, Лия, Росияна и Грант.
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