В Крыму стало на одну Росияну больше

В Министерстве юстиции РК в очередной раз подготовили любопытную статистику, связанную с количеством новорожденных в Крыму и тем, какие имена им дают родители, пишут "Аргуменеты недели-Крым".

По информации ведомства, с 26 июня по 7 июля зарегистрирован 661 брак, а свидетельство о рождении получили 848 новорожденных.

Больше всего молодых семей в Симферополе – 197. Далее идут Евпатории (58), Керчь (55), Ялта и Симферопольский район (по 49), а также Феодосия (34).

Зарегистрированных новорожденных – в столице Крыма – 221, Ялте -74, Феодосии – 55, Евпатории – 52 и в Керчи – 51.

Что касается имен, которыми называют малышей, то самыми популярными оказались Иван, Артем, Тимофей, Михаил, Анна, София, Варвара и Полина. А самыми оригинальными и редкими – Аяз-Али, Эрлан, Иосиф, Стефания, Таир, Настасья, Мия, Мелия, Лия, Росияна и Грант.