В Госдуме предложили альтернативу многоженству

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал призыв чеченского министра Джамбулата Умарова к российским мужчинам не лицемерить и не скрывать многоженства от законных жен. Чеченский министр призвал россиян не скрывать многоженство

«Легализация многоженства невозможна по определению: закон предусматривает одну жену. А что там взрослые люди между собой делают, это не особо кого касается. Давайте начнем с Москвы: там среди всех этих певуний, которые поют и пляшут, обнаруживаются всякие девиации, и в финансовых кругах, среди банкиров. Министр сказал, что не надо лицемерить, и это верно. У нас есть куча селебрити, артистов, банкиров и так далее, у которых не только двоеженство, но и пятиженство и плюс еще Настя Рыбка в перерывах», - заявил Виталий Милонов.

Парламентарий также опроверг ранее высказанную точку зрения, что отказ от моногамии способен решить демографическую проблему в стране.

«Это неправильно. Демографию только многодетность спасает, а не многоженство. Рожай пять, шесть, семь детей. Их никто ради демографии не рожает. Детей рожают ради радости», - приводит мнение депутата НСН.