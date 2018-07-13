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В Госдуме предложили альтернативу многоженству
13 июля 2018, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал призыв чеченского министра Джамбулата Умарова к российским мужчинам не лицемерить и не скрывать многоженства от законных жен.
«Легализация многоженства невозможна по определению: закон предусматривает одну жену. А что там взрослые люди между собой делают, это не особо кого касается. Давайте начнем с Москвы: там среди всех этих певуний, которые поют и пляшут, обнаруживаются всякие девиации, и в финансовых кругах, среди банкиров. Министр сказал, что не надо лицемерить, и это верно. У нас есть куча селебрити, артистов, банкиров и так далее, у которых не только двоеженство, но и пятиженство и плюс еще Настя Рыбка в перерывах», - заявил Виталий Милонов.
Парламентарий также опроверг ранее высказанную точку зрения, что отказ от моногамии способен решить демографическую проблему в стране.
«Это неправильно. Демографию только многодетность спасает, а не многоженство. Рожай пять, шесть, семь детей. Их никто ради демографии не рожает. Детей рожают ради радости», - приводит мнение депутата НСН.
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