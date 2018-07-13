Россияне считают, что пора налаживать отношения с США

Две трети россиян считают, что Москве и Вашингтону необходимо налаживать отношения. При этом более половины уверены, что это одинаково нужно как российской, так и американской сторонам.

«Как вы считаете, сегодня руководство России должно или не должно стремиться к улучшению отношений в США?» - спросили социологи у россиян. 67% опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно. Лишь 17% ответили отрицательно, остальные затруднились с ответом.

«Какой стране нужнее, чтобы между Россией и США были хорошие отношения?», - был следующий вопрос. 56% респондентов ответили, что это нужно в равной мере обеим странам. 17% назвали заинтересованной американскую сторону, 15% - российскую.

Также 49% участников опроса оценили ныне существующие российско-американские отношения как плохие. Хорошими их смогли назвать лишь 7% респондентов. 29% дали ответ «в чем-то хорошие, в чем-то плохие». 39% отметили, что отношения России и США сильно ухудшились на последний год.

Опрос проходил 7-8 июля в 53 субъектах РФ. В нем приняли участие 1500 респондентов, сообщает РИА Новости.