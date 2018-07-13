Число вновь выявленных больных ВИЧ в Москве за два года снизилось на 3,8%

В Москве за последние два года сократилось количество вновь выявленных больных с ВИЧ-инфекцией. Как рассказал представитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Мазус, данный показатель снизился на 3,8%.

Ранее была обнародована статистика Минздрава РФ, свидетельствующая о том, что в прошлом году заболеваемость ВИЧ в городе по сравнению с 2016-м выросла на 20%. В 2017-м инфекцию в Москве нашли у 2 901 человека, в предыдущем календарном периоде – у 2 409.

По словам Алексея Мазуса, если оперировать сведениями за последние два года, можно увидеть, что количество вновь выявленных случаев заболевания уменьшается. В 2016 году среди жителей российской столицы было зарегистрировано 3 289 новых случаев, в 2017-м - 3164, снижение составило 3,8%.

Медик отметил, что данная статистика отражает «уверенно контролируемую эпидемическую ситуацию» в Москве и «демонстрируют эффективность мероприятий по привлечению ВИЧ-инфицированных к диспансерному учету и лечебным мероприятиям». Мазус добавил, что в городе каждый год увеличивается число людей, которые прошли обследование на ВИЧ в медучреждениях. Если в 2016 году их было 4,6 млн , то в 2017-м – уже 5,1 млн.

По словам представителя Департамента здравоохранения, Москва сохраняет лидерство по сравнению с другими регионами страны в области предупреждения передачи инфекции от матери. Показатель столицы – менее 1%, это в два раза меньше среднероссийского значения.

В заключение отметим, что рост числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в ряде субъектов РФ, в том числе в Москве, связан с совершенствованием статистического наблюдения и межведомственного взаимодействия и обусловлен включением в форму федерального статистического наблюдения за 2017 год сведений о числе пациентов из других ведомств, в том числе из учреждений ФСИН.