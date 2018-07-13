Брошенная возлюбленная закидала нижним бельем машину изменщика

В подмосковном городе Раменское неизвестная в порыве отчаяния нашла весьма оригинальный способ, как отомстить неверному избраннику. Весь гнев пришелся на его автомобиль.

Девушка разрисовала машину сердечками, написала на двери слово «козел» и забросала машину нижним бельем, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

По словам знакомого владельца авто, изменник хоть и получил по заслугам, но не сильно расстороился. Выходка вспыльчивой дамы сердца его скорее позабавила.