СК предложил уточнить систему квалификации врачебных ошибок

Следственный комитет РФ и представители «Национальной медицинской палаты» предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи, позволяющие верно квалифицировать врачебные ошибки.

Участники заседания недавно созданной межведомственной рабочей группы по вопросам расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками, отметили необходимость правильной уголовно-правовой квалификации действий врачей.

«Предлагается введение новых статей в УК. Статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)». Статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Новая редакция статьи 235 УК «Незаконное осуществление медицинской и/или фармацевтической деятельности», - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В данный момент в российском законодательстве не существует понятия «врачебная ошибка». Существующие статьи УК не учитывают особенности профессиональной медицинской деятельности. Внесение изменений в законодательство позволит защитить права как пациентов, так и врачей в области правоприменения, сообщает РИА Новости.