Как в Москве обворовали десятки тысяч людей

Кажется, «болезнь обанкротившихся туроператоров» стремительно распространяется и на другие крупные компании, накрывая медным тазом осуществление тех или иных услуг, уже оплаченных клиентом.

На днях без предупреждения закрылась языковая школа Speak Up, имеющая крупную сеть филиалов в Москве. Закрылась, предварительно заключив с тысячами людей кредитные договоры, сумма каждого из которых исчисляется десятками тысяч рублей.

«Speak Up – это международная сеть современных школ английского языка, которая работает по инновационной методике. Нашей целью является Ваш успех в изучении английского языка. Мы гарантируем, что с нами Вы выучите английский быстро и эффективно» - так звучит приветственная рекламная речь компании на сайте http://spk-up.ru. Неплохо, не правда ли? Однако многие клиенты языковой школы Speak up уверены, что быстро и эффективно они были лишь обмануты – вместо изучения английского языка, сейчас они знакомятся со статьёй 159, ч. 4 («Мошенничество») УК РФ в надежде вернуть свои деньги, вложенные в языковую школу.

Сейчас скандал нарастает. Экс-студенты обратились в ОБЭП, создали несколько инициативных групп, подали заявления в суды и правоохранительные органы. «По факту оказалось, что вместо 60 тысяч за год я должна заплатить 84 тысячи», — рассказывает одна пострадавшая. После заключения договора студенты переставали интересовать школу совершенно: «я и сама лишь через полгода выбила у них учебник своего уровня, не говоря уже о занятиях, каждое из которых доставалось потом и кровью.»

Многие остались с немаленькими кредитами, но без занятий. Интернет полон историй пострадавших, а одним из самых поисковых запросов после словосочетания Speak Up стал «как вернуть деньги».

Координатор общественного движения бывших студентов Наталья воюет со школой уже полгода. Сначала ей обещали вернуть деньги за вычетом пяти тысяч в пользу школы. Потом директор отделения письменно гарантировала ей, что деньги вернут в случае, если после прохождения одного уровня её что-то не устроит. Система обучения Наталью совершенно не удовлетворила, вместо очных занятий с преподавателем ей постоянно предлагали пройти онлайн-курсы, которые стоят, естественно, меньше, а иногда их можно пройти в Интернете совсем бесплатно. Но деньги под разными предлогами не возвращали. Она долго билась, писала претензии, на которые никто не отвечал. Потом согласилась получить сумму, куда меньшую, чем она заплатила (уже хоть какую). После расторжения договора её должны были вернуть в течение 10 дней. В апреле сказали, что у школы меняется собственник и до 15 мая деньги вернуть невозможно.

Не состоявшиеся студенты Speak Up решили объединиться — создали группы обманутых в мессенджерах и в социальных сетях. Пострадавшие «пробовали взять штурмом» центральный офис компании на Тверской, 7, в здании Центрального телеграфа, но без пропуска их туда не пускают, а пропуск могут выписывать только отделения школ, на дверях которых красуется вывеска, гласящая: «В связи с проведением ЧМ по футболу и установлением мер безопасности школа будет закрыта с 18.06.2018 по 25.06.2018», но, как мы понимаем, школа до сих пор закрыта. Двух членов инициативной группы пустили лишь в компании вызванных ими полицейских, но последний сотрудник убежал из офиса буквально за пару минут до их прихода.

Сотрудники «Юридического центра Сиан» уверяют, что участились обращения граждан, пострадавших от действий школы английского языка «Speak Up». «У всех наших клиентов практически одна и та же история: обратились в офис школы - менеджеры расхваливали безупречную методику и условия обучения в школе, а также наличие действующих выгодных акций. Стоимость обучения в школе, как говорили сотрудники Speak Up, составляет примерно 170 000 рублей и, как раз сейчас, действует акция, которая дает большую скидку на обучение. В итоге стоимость обучения со скидкой будет составлять 80 000 - 90 000 рублей. Воодушевленные клиенты подписывают все предложенные документы. Как позже выясняется услуги оплачиваются банком, а клиент платит некому банку кредит. То есть выходит так, что граждане, не ведая того, берут в банке-партнере «образовательный кредит». Всевозможными уговорами клиентов вынуждают подписать договор на оказание услуг и внести оплату в том размере, в котором могут позволить они себе прямо сейчас, чтобы «заморозить» цену, так как позже скидок не будет. Судя по количеству пострадавших, это скорее корпоративная этика, чем частные случаи. А такой агрессивный маркетинг сами сотрудники называют профессионализмом.»

Пользователь интернет-площадки Livejournal с ник-неймом «sunsinta» пишет в своём профиле: «Обман в публичном конкурсе, обман по телефону, попытка вытащить все данные из человека, попытка развести на деньги, хамоватые менеджеры. Держитесь от этой школы подальше.Честные компании есть, которые проводят настоящие акции. Но это не "Speak Up". Недаром их эмблема напоминает знак "кирпич" - не ходите туда!»

Юлия Пустовойт в группе Вконтакте с характерным названием «Speak Up - обманутые клиенты» опубликовала запись : «Училась в школе на Третьяковской, директор Валентина, сотрудники невероятно наглые, грубые, крайне неприятен любой контакт с ними. Очень долго и с боями пыталась получить расторжение договора, и 18 мая его подписали. Ездила в КредитЕвропаБанк, где на меня был оформлен кредит, там узнала, что этот банк разорвал деловые отношения со Спикапом. Срок перевода школой денег (10 рабочих дней) истекает в чт., 31 мая. Деньги на счет не поступили.»

Тем временем студенты уже проводят собственное расследование. На днях в суде будет рассматриваться заявление о признании школы банкротом.