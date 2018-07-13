Украина будет собирать жалобы крымчан в специальной комнате

На границе Украины с Крымом хотят создать комнату приема граждан, где жители полуострова смогут пожаловаться правоохранителям на нарушение своих прав, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей ГОРДЕЕВ. Этот вопрос обсуждался с так называемым прокурором АР Крым Гюндузом МАМЕДОВЫМ.

«Именно в таких офисах можно будет оперативно зафиксировать факты нарушения прав граждан и предоставить им (крымчанам, – ред.) профессиональные консультации», – сообщил ГОРДЕЕВ.

Он также напомнил, что Кабмин согласовал выделение почти 106 миллионов гривен на строительство временных КПВВ для автомобильного сообщения «Каланчак» и «Чонгар».