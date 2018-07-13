Лемуры крымского парка львов «Тайган»предрекают победу Франции на ЧМ-2018
13 июля 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Лемуры крымского сафари-парка «Тайган» отдали предпочтение флагу французской национальной сборной, проигнорировав государственный символ Хорватии. Насколько сбудется прогноз узнаем уже в воскресенье, пишут "Аргументы недели-Крым".
К финалу ЧМ-2018 по футболу команда Хорватии обыграла сборные Нигерии, Исландии, России, Аргентины, Дании и Англии.
Французы победили Австралию, Данию, Перу, Аргентину, Уругвай и Бельгию.
Финальный матч за звание победителя ЧМ-2018состоится 15 июля в 18:00.
«Аргументы недели – Крым» благодарят лемуров за участие в предсказании.
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