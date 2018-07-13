В Кремле высказались о новости насчет просьбы матери Сенцова помиловать её сына

В пятницу, 13 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о новости насчет просьбы матери Олега Сенцова помиловать ее сына. Информация об этом ранее сегодня появилась в СМИ.

В Кремле отметили, что в изданиях действительно были опубликованы данные о подобном обращении, однако в администрацию президента оно к настоящему моменту не поступало.