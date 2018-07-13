На 17 заводах Челябинска установят счетчики выбросов

Сегодня, 13 июля, на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс» депутат госдумы Владимир Бурматов рассказал, на какие предприятия Челябинска будут установлены приборы учета выбросов. Парламентарий напомнил, что данная инициатива принадлежит главе региона Борису Дубровскому — он рассказал об этом во время своего доклада на Госсовете.

Напомним, что согласно принятому закону с 1 января следующего года около 300 заводов Южного Урала должны установить на свои трубы специальные счетчики, которые в онлайн-режиме передают показания в федеральный центр Росприроднадзора. Их нельзя будет сбросить или подкрутить, поэтому все желающие смогут увидеть информацию о текущем состоянии атмосферы «в прямом эфире».

Итак, счетчики с нового года установят на следующих предприятиях столицы Южного Урала: ЗАО Карабшмедь, АО Катавский цемент, ПАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД, ООО Челябинский завод по производству коксохимической продукции, ОАО Фортум, ОАО Магнитогорский металлургический комбинат, Филиал ПАО ОГК-2 - Троицкая ГРЭС, ПАО Комбинат Магнезит, МУП Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска, филиал Южноуральская ГРЭС, Муниципальное предприятие трест Водоканал города Магнитогорска, АО Учалинский горно-обогатительный комбинат, АО Челябинский электрометаллургический комбинат, ПАО Челябинский металлургический комбинат, ОАО Уфалейникель. Также в перечень попали две промплощадки завода ПАО Магнитогорский металлургический комбинат.

Данный список утвержден Приказом Минприроды страны. Как уточнил парламентарий, цена оснащения одной трубы прибором учета может достигнуть 20 миллионов рублей. Такой счетчик способен распознать сразу несколько вредных веществ.