Чеченский министр призвал россиян не скрывать многоженство

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выступил с призывом к женатым мужчинам не лицемерить и не скрывать многоженство.

"Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто», — отметил Умаров в интервью телеканалу "Дождь".

Министр напомнил, что в Чечне количество женщин превышает количество представителей сильного пола и на самом деле бывает, что мужчины женятся даже на четырех женщинах, но все это происходит исключительно по доброй воле. Умаров считает, что это личное дело каждого.

Разговор на эту тему зашел после того, как чеченская редакция "Радио Свобода" сообщила, что полицейских республики обязали в течение месяца найти себе вторых жен. Умаров сообщил, что это просто чья-то шутка, абсурд. Никакого документального подтверждения этой информации нет. Такое указание, по мнению Умарова, было бы противозаконно.