Пострадавшим во время паводка в Забайкалье начнут выплачивать компенсацию
13 июля 2018, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Забайкальском округе пострадавшим во время паводка жителям Шилкинского района начнут выплачивать компенсации. Из областного бюджета на это выделено более пяти с половиной миллионов рублей.
Пострадавшие получат от 10 до 100 тысяч рублей, в случае, если у них подтвердят потерю имущества. Более 1300 спасателей помогают сейчас пожилым, инвалидам и семьям с детьми.
Сотрудники МЧС расчищают подтопленные дворы и подвалы, привозят питьевую воду, сообщает ОТР.
В настоящий момент подтопленными остаются порядка 237 жилых домов, более 700 приусадебных участков. За сутки у нас эвакуировано 556 человек.
Отметим, что героизм и помощь при спасении пострадавших проявляют не только спасательные службы.
В городе Черемхово Иркутской области полиции наградили цветами и благодарственными письмами двух местных жительниц, которые 20 июня спасли тонувшего восьмилетнего мальчика.
Женщины шли в тот день по своим делам, а проходя мимо местного озера, заметили в воде тонувшего ребенка и спасли его, вытащив на берег. Об этом пишет Телеинформ.
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