Мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой о помиловании сына

Мать Олега Сенцова, который ранее был осужден за организацию терактов на территории Республики Крым, обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помиловании своего сына.

Людмила Сенцова написала главе России письмо, в котором заявила, что не будет убеждать Владимира Путина в невиновности сына, хотя сама не сомневается в этом. Женщина подчеркнула, что Олег Сенцов никого не убивал, а в тюрьме он провел уже четыре года. Она добавила, что дома мужчину ждут дети, один из которых страдает аутизмом, передает РИА "Новости".

Мать Сенцова просит президента РФ проявить милосердие, не губить жизнь ее сына и помиловать его.

Напомним, суд РФ ранее приговорил Олега Сенцова к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в Крыму.