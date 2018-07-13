Печальная песня ретривера растрогала жюри шоу талантов до слез

Золотистый ретривер Оскар растрогал публику и жюри телеконкурса America’s Got Talent до слез. Пес под аккомпанемент хозяйки подпевал композиции немецкого органиста Иоганна Пахельбеля "Канон ре мажор".

Как отметили жюри шоу талантов, Оскар великолепно держит ноту и меняет тембр пения. Интересно, что хозяйке при этом посоветовали потренироваться в игре на пианино.

Основатель шоу Саймон Коуэлл после выступления талантливого пса отметил, что именно этого не хватало шоу много лет.

Оскар прошел в следующий тур и стал звездой Интернета.