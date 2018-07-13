Кардиохирург рассказал о зависимости долголетия от профессиональной деятельности

Чем дольше человек занимается профессиональной деятельностью, тем дольше сохраняется его здоровье. Так считает кардиохирург, глава Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Стал известен максимальный размер пенсии после реформы

По его словам, работа является тренингом для нервной деятельности, зрения, а для хирурга еще и для рук. Бокерия считает, что сотрудники в возрасте бесценны, передает ТАСС. Что касается врачей, все люди хотят проходить лечение у специалиста с опытом. В США кардиохирургов, например, допускают к операциям только в 37 лет.

Как отмечает Бокерия, опят хирурга неоценим. И приводит примеры: "Борис Васильевич Петровский до 90 лет оперировал, умер в 96 лет, он еще был министром. Федор Григорьевич Углов умер в 104 года, он оперировал до 95 лет".

Во всем цивилизованном мире люди трудятся до 65 лет, вне зависимости от гендерных различий, подчеркивает кардиохирург. "А мы хотим работать до 55 и иметь все те же привилегии. Понятно, что это все очень сложно, нужно находить решение", - резюмирует Бокерия.