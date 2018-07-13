В московском зоопарке у редчайшей кошки родились замечательные котята

Котята дикого дальневосточного леопарда впервые за шестьдесят лет родились в неволе. Два милых котенка появились на свет в столичном зоопарке от от дикого зверя, которого спасли в Приморье.

Папа котят - первый дальневосточный леопард, который попал в зоопарк с 1956 года, когда запретили отлов этого вида. Самца Николая спасли от браконьеров. Мама приехала из зоопарка Таллина.

Малышей уже осмотрели специалисты. Оба котенка - мальчики, сейчас их вес составляет 4,5 кг. Они очень активные, с удовольствием едят молоко мамы. "Взрослую" пищу им начнут давать в три месяца, но уже сейчас мать приносит им кусочки мяса, чтобы они почувствовали его запах.