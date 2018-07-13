За неделю 15 летательных аппаратов провели разведку у границ России

Возле границ России за последнюю неделю занимались разведывательной деятельностью более 15 иностранных летательных аппаратов, сообщает сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Военные самолеты из состава дежурных сил противовоздушной обороны за неделю семь раз поднимались на перехват, чтобы не допустить несанкционированного нарушения воздушных границ России.

Какие типы летательных аппаратов и каких стран вели разведку у российской границы - издание не сообщает.