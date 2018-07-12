Цена роуминга в Крыму возмущает

Член общественной палаты России Александр МАЛЬКЕВИЧ во время визита в Крым возмутился тем, что у оператора связи «Мегафон» очень дорогой роуминг на полуострове.

«Хочется скандала. И как члену Общественной палаты РФ, и как просто гражданину нашей страны. И вопрос у меня к «Мегафон». Весной следующего года будет уже пять лет, как Крым – наш. Вы в курсе этого? Тогда объясните, почему роуминг у вас там обходится дороже, чем в Италии? Я не преувеличиваю. Почему у меня безлимитные звонки на всей территории России, кроме Республики Крым и города Севастополь?!», – написал МАЛЬКЕВИЧ на своей странице в Facebook.

Сильнее всего его возмутила стоимость мобильного интернета: 60 Мб за 99 рублей.

«И потом – пошли совсем грабительские цены за каждый Мб. Что происходит?! Почему МТС смогли сделать там связь, а вы – нет? Не захотели?», – недоумевает член ОП.

По его словам, в техподдержке ему ответили, что в Крыму оператор не построил базовые станции.

«Почему? Тратили деньги на пиар-проекты? Правда, девушки из техподдержки говорят, что «все будет». Отлично! Тогда назовите месяц и год», – заключил общественник.

В комментариях под постом МАЛЬКЕВИЧА с официального аккаунта «Мегафона» написали, что зафиксировали замечания общественника.

Он заявил, что после того, как заработает общественный совет при министерстве цифрового развития и связи РФ, первым решением нужно утвердить штрафные санкции за подобные действия мобильных операторов.