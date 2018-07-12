Профсоюзы будут агитировать москвичей прийти на выборы мэра

Избирательное законодательство не устанавливает минимального порога явки на выборы. Но пассивность горожан, по мнению председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева, может увеличить «вероятность избрания мэром некомпетентного и неготового к этой должности человека, который не справится с управлением городом, не сможет постоять за интересы москвичей и поставит крест на всем хорошем, что было достигнуто годами напряженного труда».

Поэтому Московская федерация профсоюзов решила провести массовую агитационную кампанию среди работников предприятий, организаций и потребителей производимых ими товаров и услуг. Избирателей вместе с семьями призовут прийти на выборы и отдать свой голос в поддержку достойного, на их взгляд, кандидата. «Отказ от участия в выборах мэра мы считаем большой ошибкой... В целях стимулирования максимально активного участия москвичей в выборах мэра Москвы президиум Московской федерации профсоюзов принял решение о проведении массовой агитационной кампании среди работников предприятий, учреждений и организаций и потребителей производимых ими товаров и услуг», – говорится в документе федерации профсоюзов, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Лидерам профсоюзных организаций предложили использовать для проведения агиткампании специальные методические рекомендации, которые, по мнению Антонцева, позволят найти грамотные квалифицированные ответы на возникающие у избирателей вопросы».

Напомним, выборы мэра столицы состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Из 28 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили, что прошли муниципальный фильтр. Это самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин от Союза горожан, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России».

К 13 июля Мосгоризбирком проверит все поступившие документы и сформирует окончательный список кандидатов в мэры, так что у москвичей будет время определиться.