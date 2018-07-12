Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аврийную посадку в Раменском

Самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ100, «Сухой Суперджет 100») совершил аварийную посадку на аэродроме ЛИИ имени Громова. Самолет приземлился в подмосковном Раменском без стойки шасси. В результате авиапроисшествия никто не пострадал, пассажиров на борту воздушного судна не было.

Генеральный директор исследовательского института Евгений Пушкарский подтвердил, что все завершилось нормально, у самолета была соответствующая неисправность, - передает РИА Новости.

После того, как летчики-испытатели сообщили о нештатной ситуации, посадочную полосу покрыли пеной.

По данным пресс-службы компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), «Сухой Суперджет 100» проходил испытания. В результате аварийной посадки самолет немного поврежден, но будет восстановлен для продолжения испытаний.