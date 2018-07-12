Пользователи сети были шокированы, увидев фотографию мейн-куна с крайне необычной мордой. Согласно последней информации, домашнее животное по кличке Химера обладает практически "человеческим" лицом.

Действительно, на большинстве снимков можно заметить, что взгляд у мейн-куна абсолютно осознанный. Глаза кошки, как утверждают многие интернет-активисты, буквально "смотрят в душу", передает РИА "Новости". Некоторым и вовсе кажется, что у этих животных выражение морды напоминает "лицо убийцы".

Хозяйка Химеры утверждает, что на самом деле представители данной породы отличаются довольно покладистым и мягким характером.