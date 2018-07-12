Мейн-кун с "человеческим" лицом шокировал пользователей соцсетей
12 июля 2018, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети были шокированы, увидев фотографию мейн-куна с крайне необычной мордой. Согласно последней информации, домашнее животное по кличке Химера обладает практически "человеческим" лицом.
Действительно, на большинстве снимков можно заметить, что взгляд у мейн-куна абсолютно осознанный. Глаза кошки, как утверждают многие интернет-активисты, буквально "смотрят в душу", передает РИА "Новости". Некоторым и вовсе кажется, что у этих животных выражение морды напоминает "лицо убийцы".
Хозяйка Химеры утверждает, что на самом деле представители данной породы отличаются довольно покладистым и мягким характером.
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