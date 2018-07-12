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Пожилая внучка Максима Горького заблудилась в подмосковном Одинцово
12 июля 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
На днях неравнодушные жители подмосковного города Одинцово помогли вернуться домой заблудившейся пожилой женщине, которая, как позже выяснилось, оказалась внучкой известного русского писателя Максима Горького.
Как передает сайт Подмосковье сегодня, 10 июля она вышла из дома без документов и телефона. Пассажиры маршрутки обратили внимание на дезориентированную пожилую женщину, которая не понимала, где находится, забыв свой адрес.
Горожане обратились к сотрудникам полиции с просьбой найти ее родных. При выяснении данных оказалось, что пенсионерка - внучка Максима Горького Марфа Максимовна Пешкова, 1926 года рождения. Вскоре прибыли родные и забрали ее домой.
Того же дня в Качугском районе Иркутской в лесу заблудились двое мужчин. Сотрудникам местного лесничества и лесхоза совместными усилиями удалось их найти, сообщает Телеинформ. Поисковики прочесывали местность более семи часов, работы осложнялись большим перепадом высот, болотами, непроходимой тайгой. На месте поиска были обнаружены многочисленные следы медведя.
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