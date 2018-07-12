Совет министров Крыма распорядился снести пять самостроев в Большой Ялте

Совет министров Крыма распорядился снести пять самостроев на территории Большой Ялты. Распоряжение опубликовано на официальном портале правительства.

Документ обязывает Службу Госстройнадзора Крыма в течение 3 дней проинформировать об этом органы местного самоуправления муниципальных образований РК.

Так, в Ялте под снос должно пойти сразу пять объектов. В Ливадии 7-этажное здание по улице Виноградная, 1Е.

В Гаспре под снос должно пойти здание по улице Алупкинское шоссе, 42. По этому адресу расположен многоквартирный дом.

Также в список самостроев вошел дом в Гаспре по адресу улица Риекская, 22. На сайте «Циан» можно найти предложение о продаже квартир в строящемся жилом комплексе «Молодежный».

Следующий объект, который требует снести правительство, находится в Кореизе по улице Южная, 62И. Здесь расположился жилой шестиэтажный комплекс «Мисхорский спуск».

На один самострой станет меньше и в самой Ялте. Предписано снести пятиуровневое строение по улице Щорса, 31. По этому адресу велось строительство жилого дома, застройщик – ЖСК «Южный берег».

Кроме этих пяти объектов на территории Большой Ялты в список подлежащих сносу попали два самостроя в Алуште и два в Симферополе, пишет «Крыминформ».