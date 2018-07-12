Заявление Тимошенко о возврате Крыма – всего лишь начало предвыборной кампании

Заявление депутата Верховной рады Украины и главы партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о том, что Крым можно вернуть путем укрепления армии и проведения переговоров в Будапештском формате, является не более чем необходимым ритуалом, пишут "Аргументы недели- Крым".

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» сообщил политолог Николай ФИЛИППОВ.

По его словам, в Украине уже по сути начата предвыборная кампания, а ТИМОШЕНКО – «вечная вторая» в президентских выборах. Видя политическое состояние нынешнего главы государства Петра ПОРОШЕНКО, депутат надеется, что ей улыбнется удача и пытается для этого использовать все возможности.

«В современном украинском политикуме не кинуть камень в сторону России, не потребовать возвращения Крыма и Донбасса – это считается дурным тоном. Поэтому, конечно, она просто выполняет необходимый ритуал», – отметил ФИЛИППОВ.

Он уточнил, что этот ритуал скорее рассчитан не на крымчан, а на внутреннего потребителя и спонсоров. Также политолог считает, что проведение переговоров о возвращении Крыма Украине в Будапештском формате далеко от реальности.

«Я думаю, что еще не один раз прозвучит что-нибудь подобное, и это далеко не самый экзотический план. Но, по крайней мере, прозвучало слово «переговоры». Это для украинских политиков предел конструктивизма и трезвого отношения действительности. Они не говорят о космической кавалерии, о москитном флоте, а все-таки рассчитывают о чем-то договориться путем переговоров», – сказал он.

ФИЛИППОВ добавил, что подобные высказывания свидетельствуют о росте Юлии ТИМОШЕНКО как политика.