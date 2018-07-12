В Ростовской области бушует птичий грипп

В Белокалитвенском районе Ростовской области обьявлен карантин из-за вспышек птичьего гриппа. Очагом инфекции послужила местная птицефабрика.

Сейчас специалисты уничтожают все поголовье, порядка 600 тысяч кур. Территория в радиусе пяти километров от фабрики считается опасной, а в радиусе 10 километров объявлена зоной наблюдения, передает ОТР.

Сейчас в районе запрещена продажа птицы, в скором времени ветеринарные службы начнут вакцинацию домашних животных.