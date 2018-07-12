В Петербурге утилизируют лекарство для больных раком, закупленное на 130 млн руб

В Санкт-Петербурге полиция заинтересовалась утилизацией лекарства для онкологических больных, на закупку которого было потрачено из бюджета 130 миллионов рублей. Лекарство подлежит утилизации из-за закончившегося срока действия.

Почему лекарство не получили больные раком, выясняют сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. На складе Центральной фармацевтической базы Санкт-Петербурга обнаружено более двух тысяч упаковок просроченного лекарства, сообщает "Коммерсантъ".

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, лекарство закупил Минздрав РФ в рамках федеральной программы в 2015 году. Уголовное дело пока не возбуждалось, сейчас проводится стандартная проверка.