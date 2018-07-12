Роспотребнадзор отмечает снижение в Москве выбросов от автомобилей

Уровень загрязнения воздуха от автомобилей в Москве за последние пять лет снизился на 35%. Об этом мэру Сергею Собянину сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

В четверг градоначальник посетил Центр гигиены и эпидемиологии. Андреева доложила Собянину, что переход на бензин стандарта «Евро-4» и «Евро-5» способствовал значительному улучшению экологической обстановки в мегаполисе. Содержание в атмосфере вредных веществ – диоксида азота, серы – за последние пять лет сократилось в среднем на 35%.

Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что власти Москвы совместно с Роспотребнадзором принимают меры по очистке воды в городе, а также по совершенствованию работы очистных сооружений. В ходе визита мэр попросил руководителя столичного управления ведомства рассказать, как работает система очистки питьевой воды и как изменилась ситуация с выбросами в Москву-реку.

- Когда мы с вами посещали Люберецкие, Курьяновские очистные сооружения, констатировали, что у нас вода, именно сточная вода, с учетом всех блоков реконструкции, стала гораздо чище, - отметила Андреева. - Самое главное, что у нас ушли запахи.

Она добавила, что с начала текущего года не было зарегистрировано жалоб от жителей районов, на территории которых находятся очистные сооружения.

Также Собянин в ходе разговоре с руководителем московского Роспотребнадзора заявил о необходимости продолжать контроль над соответствием требованиям помещений, где размещаются предприятия малого и среднего бизнеса, в частности над теми из них, которые располагаются в жилых домах. По словам мэра, от жильцов приходит много жалоб на шумы, запахи и антисанитарию.