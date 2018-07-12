Крымстат: количество женщин, живущих в Крыму, значительно превышает число мужчин

Крымстат подсчитал количество мужчин и женщин в городах и районах республики. По итогам подсчетов были опубликованы данные о гендерном составе населения и средней продолжительности жизни на полуострове, пишут "Аргументы недели - Крым".

Так, количество женщин, проживающих в Крыму (1 миллион 32 тысячи) значительно превышает число мужчин (882 тысячи). В процентном отношении это 54 к 46.

В большинстве городов полуострова мужчин еще меньше: в Симферополе их только 45,3%, Феодосии и Ялте – менее 45%.

В сельских районах мужчин больше, чем в среднем по республике: в Красноперекопском и Советском – по 48%, Сакском – 47,2, пишет «Новый День».

Причину гендерного перекоса, видимо, следует искать в разной продолжительности жизни: на 2017 год в Крыму для женщин она составила 76,6 лет, для мужчин – 67. Причем, несмотря на особенности местного здравоохранения, сельские жители живут в среднем на год дольше городских.