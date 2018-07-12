Крымстат: количество женщин, живущих в Крыму, значительно превышает число мужчин
12 июля 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
Крымстат подсчитал количество мужчин и женщин в городах и районах республики. По итогам подсчетов были опубликованы данные о гендерном составе населения и средней продолжительности жизни на полуострове, пишут "Аргументы недели - Крым".
Так, количество женщин, проживающих в Крыму (1 миллион 32 тысячи) значительно превышает число мужчин (882 тысячи). В процентном отношении это 54 к 46.
В большинстве городов полуострова мужчин еще меньше: в Симферополе их только 45,3%, Феодосии и Ялте – менее 45%.
В сельских районах мужчин больше, чем в среднем по республике: в Красноперекопском и Советском – по 48%, Сакском – 47,2, пишет «Новый День».
Причину гендерного перекоса, видимо, следует искать в разной продолжительности жизни: на 2017 год в Крыму для женщин она составила 76,6 лет, для мужчин – 67. Причем, несмотря на особенности местного здравоохранения, сельские жители живут в среднем на год дольше городских.
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