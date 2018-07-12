РМК простила жительницам Южного Урала издержки в размере 150 тысяч рублей

Русская медная компания решила отозвать ходатайство о взыскании судебных издержек на иск, которые проиграли две жительницы Южного Урала.

Напомним, что две жительницы региона подали в суд для отмены постановления администрации Сосновского района, который отмежевал землю для прокладки железнодорожных путей к будущему Томинскому ГОКу. 12 сентября 2017 года им было отказано в удовлетворении иска, а 9 января 2018 года решение суда вступило в законную силу. РМк выступило заинтересованной стороной и понесла расходы на судебное разбирательство в размере 150 тысяч рублей.

РМК имеет законное право вернуть судебные издержки, но принимая во внимание социальную направленной компании, руководство отказалось от этого решения.