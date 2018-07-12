На трубы Челябинска поставят счетчики

Около 300 основных загрязнителей воздуха Челябинска и области уже с 1 января 2019 года будут обязаны передавать показания приборов учета выбросов. На каждую трубу промышленного предприятия установят специальный счетчик, который автоматически передаст данные в федеральный центр Росприроднадзора. Такой закон сегодня приняла в окончательном чтении Госдума России.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал, что в Минприроды утвердили список предприятий-загрязнителей и окончательную редакцию закона. В нем указано, что информация будет передана в федеральный центр в онлайн-режиме, и все желающие смогут ее увидеть. Кроме того, такой формат передачи данных защитит цифры от «скручивания».

- Этого закона ждали сотни тысяч жителей Южного Урала, в первую очередь - Челябинска и Магнитогорска, - сказал Владимир Бурматов. - Это промышленно насыщенные города, экология которых испытывает серьезную нагрузку от работы промышленных предприятий и производств. Про эти города несколько раз упоминал президент России Владимир Путин, говоря об экологических проблемах в России.

Благодаря внедрению нового закона работа промышленных предприятий станет более прозрачной, особенно в режиме НМУ. Парламентарий отметил, что специалисты форсировали принятие данного проекта закона после заседания Госсовета, где глава Южного Урала Борис Дубровский озвучил решение проблемы.