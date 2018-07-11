Путин принял участие в литургии в храме на Валааме

В день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа президент РФ Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь на острове Валаам.

Российский лидер посещает Валаам не впервые. Год назад он провел на острове два дня.

11 июля отмечается день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

Сегодня президент присутствовал на торжественной литургии в этом монастыре, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, причастился.

Глава государства пообщался с прихожанами и поздравил их с праздником. После богослужения Путин с главой РПЦ прогулялся по территории обители, - сообщила пресс-служба Кремля.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь – один из самых почитаемых в России. Сегодня монастырь, основанный в XIV веке, насчитывает более 200 насельников. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.