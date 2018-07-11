//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дочь Анны Михалковой похожа на маму и на тетю Надю
- Беременная Нюша уходит в декрет
- Мама Собчак рассказала о беременности дочери
- Ляйсан Утяшева рассказала о жертве, которую принесла её мама ради карьеры дочери
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Федотов призвал не навязывать россиянам пенсионную реформу
11 июля 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Правозащитники из Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) призвали не навязывать обществу пенсионную реформу. Глава СПЧ Михаил Федотов уверен, что пенсионная система должна быть понятна для граждан, и они сами захотели бы изменений.
По мнению Федотово, если реформу обществу навязывать, она не получится. Говоря на заседании СПЧ о планах правительства повысить возраст выхода на пенсию, глава Совета предложил подумать о том, чтобы увязать повышение пенсионного возраста с уровнем реального дохода граждан.
Как он полагает, пенсионная реформа должна быть выгодна населению, - сообщает РБК. Как отметил правозащитник, важно увязать пенсионную реформу с уровнем реального дохода людей. Тех граждан, кто зарабатывает мало, не нужно заставлять продлевать свою трудовую деятельность на дополнительные годы.
Правительство планирует увеличить пенсионный возраст в России — с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 63 лет у женщин. Законопроект находится на рассмотрении Госдумы.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
В США опасаются, что Трамп "разболтает" Путину все тайны Вашингтона
//Новости Гнездо.ру
//Общество
СМИ: банки предоставят биометрические данные россиян коллекторам
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
Эстонский полковник назвал сценарий разгрома добравшейся до Таллина армии России
//Новости партнеров
//В мире
Трамп заявил, что Германия отдаёт "миллиарды долларов в сундуки России"
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
МИД России даст ответ на высылку из Греции российских дипломатов
//В мире
//Футбол
//Новости Redtram
//Футбол
//Общество
Во время строительства трассы в Крыму найдена огромная карстовая пещера
//Общество
Эксперты Общественной палаты поддержали повышение пенсионного возраста
//Здоровье
//В мире
Греция высылает российских дипломатов, но отношения портить не хочет
//В мире
Озвучена причина неспособности украинской армии начать вторжение в ДНР и ЛНР
У футболиста Тарасова и модели Костенко дочь родилась с идеальными параметрами
//Общество
Медики рассказали о состоянии спасенных из пещеры в Таиланде 12 детей
//Общество
Порядок регистрации новых автомобилей в России могут изменить
//Политика
//Общество
Текущие правила оплаты отопления признаны Конституционным судом незаконными
Актриса Лора Резникова: Сейчас все будто помешались на сексуальности
//Общество
Мнение: прекращение работы популярных мессенджеров - не проблема