Федотов призвал не навязывать россиянам пенсионную реформу

Правозащитники из Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) призвали не навязывать обществу пенсионную реформу. Глава СПЧ Михаил Федотов уверен, что пенсионная система должна быть понятна для граждан, и они сами захотели бы изменений. Появились версии, что женщинам пенсионный возраст поднимут до 60, а не до 63 лет

По мнению Федотово, если реформу обществу навязывать, она не получится. Говоря на заседании СПЧ о планах правительства повысить возраст выхода на пенсию, ​глава Совета предложил подумать о том, чтобы увязать повышение пенсионного возраста с уровнем реального дохода граждан.

Как он полагает, пенсионная реформа должна быть выгодна населению, - сообщает РБК. Как отметил правозащитник, важно увязать пенсионную реформу с уровнем реального дохода людей. Тех граждан, кто зарабатывает мало, не нужно заставлять продлевать свою трудовую деятельность на дополнительные годы.

Правительство планирует увеличить пенсионный возраст в России — с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 63 лет у женщин. Законопроект находится на рассмотрении Госдумы.