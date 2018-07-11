Однопартийцы назвали причину смерти Андрея Брежнева

Председатель крымского отделения партии "Родина" Константин Кнырик сообщил, что внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в результате инфаркта. Кнырик уточнил, что Андрей Брежнев скончался 10 июля в Севастополе. О дате и месте похорон внука Брежнева у члена партии "Родина" на данный момент нет. Ему было 57 лет. В Крыму скоропостижно умер внук Леонида Брежнева Андрей

Андрей Брежнев ранее баллотировался в депутаты законодательного собрания Севастополя и выдвигал свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии "Родина", - напоминает РИА Новости.

О скоропостижной смерти внука Брежнева стало известно еще вчера. Андрей Юрьевич Брежнев родился 15 марта 1961 года в Москве. В последнее время Брежнев проживал в Севастополе.