Во время строительства трассы в Крыму найдена огромная карстовая пещера

Во время строительства трассы «Таврида» в районе поселка Зуя Белогорского района была найдена крупная карстовая полость. Как сообщил спелеолог, председатель Российского союза спелеологов Геннадий САМОХИН, эта пещера оказалась самой большой в предгорном Крыму, пишут "Аргументы недели-Крым".

«Пещер с такой морфологией, минералогией и палеонтологией в Крыму нет. Установлено, что длина пещеры составляет 1015 метров и это не предел. Замеры показали, что там еще находится большая галерея, которая нами пока что не исследована», – рассказал спелеолог в эфире радио «Спутник в Крыму».

Пещеру нашли около месяца назад. Она состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтами. Средняя высота галерей составляет 6-8 метров, ширина – 4-5 метров.

По всем критериям, говорят специалисты, пещера заслуживает создания на ее базе научного карстолого-спелеологического стационара.

Интересно, что в пещере найдено большое количество фрагментов костей и зубов древних животных, в частности, мастодонтов (вымершие млекопитающие из отряда хоботных). Возраст останков оценивается приблизительно в 75-100 тысяч лет. Предположительно, в ней могли жить древние люди.

Все галереи пещеры залегают в непосредственной близости от поверхности, а часть из них – прямо под дорожным полотном строящейся автомагистрали (около 150 метров). По данным спелеологов, полотно трассы уже просело почти на метр. Теперь главная задача – сохранить пещеру и при этом обезопасить «Тавриду». На этом участке даже приостановлены работы.