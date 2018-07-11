Появились версии, что женщинам пенсионный возраст поднимут до 60, а не до 63 лет

В России обсуждается повышение пенсионного возраста. Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о готовящейся пенсионной реформе, при которой женщинам планируется повысить пенсионный возраст до 63 лет, а мужчинам - до 65. Эксперты Общественной палаты поддержали повышение пенсионного возраста

Председатель правительства отметил, что повышение возраста выхода на заслуженный отдых будет проходить поэтапно. Далеко не все россияне поддерживают эту инициативу властей, уже находящуюся на рассмотрении Госдумы. Появились сведения, что для женщин могут пенсионный возраст повысить не на восемь лет, а лишь на пять.

Источники "Интерфакса" узнали, что в законопроект могут внести изменения. По данным информаторов, возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин реальны.

Глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин, который принимал участие в дискуссии на площадке Общественной палаты РФ, подчеркнул, что полученные в результате повышения пенсионного возраста деньги будут направлены на индексацию пенсий.Члены ОП уверяют, что эксперты собирают все мнения и оценки специалистов и направят свои рекомендации в Госдуму до 19 июля.