Эксперты Общественной палаты поддержали повышение пенсионного возраста

Эксперты Общественной палаты (ОП) РФ поддержали повышение пенсионного возраста, которое предусмотрено готовящейся пенсионной реформой. Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил, что, пенсионная реформа подняла огромный пласт вопросов из разных сфер жизни, а задача экспертов ОП — установить коммуникацию между обществом и властью. Минтруд отчитался о поддержке закона о пенсиях более 60 регионами

В ОП состоялось нулевое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста, - сообщает ridus.ru. По итогам обсуждения пенсионной реформы общественники подготовят свои рекомендации и направят их в Госдуму до 19 июля. Члены ОП уверяют, что эксперты собирают все мнения и оценки специалистов. "Готовя свои позиции, мы опираемся на мнение пула экспертов, а не только на внутренние ощущения", - цитирует Лидию Михееву РАПСИ.

Глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин, который принимал участие в дискуссии на площадке ОП РФ, подчеркнул, что полученные в результате повышения пенсионного возраста деньги будут направлены на индексацию пенсий.