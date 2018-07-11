Москвичи смогут познать тайны алхимии в средневековом университете

С 10 по 22 августа в Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи». Гости тридцати фестивальных площадок смогут побывать и в каменном веке, и в эпохе Наполеона, и в послевоенном МУРе.

На тридцати фестивальных площадках в разных частях Москвы гости фестиваля смогут посетить выставки, послушать лекции, посмотреть костюмированные спектакли и даже пройти курс алхимии в средневековом университете.

Российские и европейские реконструкторские клубы в рамках фестиваля воссоздадут эпохи, начиная от каменного века и вплоть до конца ХХ-го. Например, фестивальную площадку на Тверском бульваре займут армии Наполеона и Александра I, а на Страстном бульваре расскажут о работе Московского уголовного розыска в 1945-1953 годах («Место встречи изменить нельзя» помните? То самое время.).

На Никитском бульваре гостей фестиваля ждет эпоха начала ХХ века, воссозданная по рассказам Антона Чехова. На Тверской площади обоснуются стиляги 1960-х годов, там можно будет послушать стихи популярных в то время поэтов и потанцевать под джаз. Стать студентом средневекового университета и погрузиться в тайны алхимии можно будет в Камергерском переулке, сообщает М24.